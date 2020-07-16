Кабмін підтримав збільшення штрафів за порушення карантину



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Законопроєкт передбачає посилення відповідальності за порушення правил карантину

За появу в громадському місці без маски будуть штрафувати

Кабінет міністрів в середу, 15 липня, підтримав законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил карантину.

Про це в Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, Кабінет міністрів підтримав проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення «щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (Соvid-19)».

«Ним передбачено посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) для підприємств, підприємців, установ, організацій які порушують санітарне законодавство та пропускають до своїх приміщень громадян без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Перш за все – захисних масок чи респіраторів», – повідомив Мокан.

Крім того, уряд підтримав законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Соvid-19)», яким пропонується передбачити адміністративну відповідальність за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок.

До слова, попри рекомендації МОЗ, на Закарпатті 15 липня послабили карантин.

Як відомо, 15 липня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількості активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

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