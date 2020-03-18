Уряд проведе засідання онлайн: міністри ухвалять низку рішень щодо карантину



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Глава уряду Денис Шмигаль збирає міністрів на засідання

Засідання уряду розпочнеться об 11:30 і його транслюватимуть онлайн

Кабінет міністрів на засіданні розгляне проєкт розпорядження про спрямування 70 мільйонів гривень з резервного фонду дербюджету для правоохоронців на засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляється у порядку денному засідання на 18 березня, опублікований на Урядовому порталі.

Згідно з пояснювальною запискою, до проєкту розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» передбачається спрямування 70 млн грн на забезпечення МВС (ДСНС, апарату МВС, Нацполіції, Нацгвардії, адміністрації Держприкордонслужби) засобами індивідуального захисту для проведення протиепідемічних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу 2019-nCov в Україні.

Урядовці також розглянуть проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, та про внесення змін до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.