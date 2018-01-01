У екс-нардепа Лабунської помер син. Причина - грип?
- Сьогодні, 13:12
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Анжеліка Лабунська
Сину екс-нардепа було 31
У екс-нардепа, депутата Житомирської обласної ради (фракція «Батьківщина») Анжеліки Лабунської помер 31-річний син. Цю інформацію «Главкому» підтвердило джерело в «Батьківщині».
За його даними, чоловік помер від грипу.
Як повідомлялося, в Україні вирує грип. Наразі відомо про смерть кількох дітей від цього захворювання.
Медики не виключають продовження захворюваності населення навіть у березні.
Нагадаємо, взимку 2015-2016 років в Україні на грип перехворіло 3,8 млн осіб, або 9,9% населення. Епідемія тривала чотири тижні (у січні-лютому) і забрала життя 329 осіб.
Детальніше читайте в інтерв'ю: «Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська: Важкі форми грипу починаються одразу з температури 39 градусів і вище»