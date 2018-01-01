У екс-нардепа Лабунської помер син. Причина - грип?

Сину екс-нардепа було 31

У екс-нардепа, депутата Житомирської обласної ради (фракція «Батьківщина») Анжеліки Лабунської помер 31-річний син. Цю інформацію «Главкому» підтвердило джерело в «Батьківщині». За його даними, чоловік помер від грипу. Як повідомлялося, в Україні вирує грип. Наразі відомо про смерть кількох дітей від цього