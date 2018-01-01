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    У екс-нардепа Лабунської помер син. Причина - грип?

    Сину екс-нардепа було 31
    У екс-нардепа, депутата Житомирської обласної ради (фракція «Батьківщина») Анжеліки Лабунської помер 31-річний син. Цю інформацію «Главкому» підтвердило джерело в «Батьківщині». За його даними, чоловік помер від грипу. Як повідомлялося, в Україні вирує грип. Наразі відомо про смерть кількох дітей від цього
    • Сьогодні, 13:12
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    Анжеліка Лабунська
    Анжеліка Лабунська

    Сину екс-нардепа було 31

    У екс-нардепа, депутата Житомирської обласної ради (фракція «Батьківщина») Анжеліки Лабунської помер 31-річний син. Цю інформацію «Главкому» підтвердило джерело в «Батьківщині».

    За його даними, чоловік помер від грипу.

    Як повідомлялося, в Україні вирує грип. Наразі відомо про смерть кількох дітей від цього захворювання.

    Медики не виключають продовження захворюваності населення навіть у березні.

    Нагадаємо, взимку 2015-2016 років в Україні на грип перехворіло 3,8 млн осіб, або 9,9% населення. Епідемія тривала чотири тижні (у січні-лютому) і забрала життя 329 осіб. 

    Детальніше читайте в інтерв'ю: «Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська: Важкі форми грипу починаються одразу з температури 39 градусів і вище»

    Батьківщина смерть грип
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