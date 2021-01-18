У Фонді держмайна заявили про спроби олігархів і силовиків зірвати приватизацію

Приватизаційний аукціон з продажу ОГХК має відбутися у першому кварталі 2021

У Фонді держмайна України заявляють, що вже в першому кварталі нинішнього року здатні виконати план по надходженню до держбюджету у 12 млрд гривень від приватизації «в разі зупинки скоординованої протидії силових органів і олігархічних груп». Як приклад протиправного тиску на держпідприємства наводяться процесуальні дії силовиків проти АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Відзначається, що силовики здійснили ряд процесуальних порушень в ході проведення слідчих дій на ОГХК, а самі слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, що зареєстроване ще в серпні 2020 року, тобто за два місяці до нібито скоєння правопорушень з боку керівництва держкомпанії.

У ФДМ нагадують, що ОГХК зазнає системної дискредитації і тиску. Крім звинувачень у нібито поставках продукції на окуповані території, навесні 2020 року менеджмент держкомпанії отримував погрози, які супроводжувалися підпалом автівки одного з керівників підприємства, а також викраденням робочої документації і техніки.

«Фонд державного майна України рішуче засуджує будь-які спроби зупинити та відкотити назад приватизацію держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників та олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційної привабливої економіки в Україні. Роздержавлення економіки – пріоритет президента та уряду України, а також частина міжнародних зобов’язань України», - зазначає Дмитро Сенниченко, глава Фонду держмайна.

У 2020 році чистий прибуток ОГХК склав 600 млн гривень. Очікується, що приватизаційний аукціон з продажу ОГХК відбудеться в першому кварталі 2021. Стартова ціна об'єкту складе кілька мільярдів гривень, що перетворить ОГХК в найбільший приватизаційний кейс з часів «Криворіжсталі». Приватизація ОГХК також передбачена в Меморандумі між Україною і МВФ.