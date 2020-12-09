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    Кримінал

    Підозрюваного у підкупі голови Фонду держмайна арештували під заставу

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    Підозрюваного у підкупі голови Фонду держмайна арештували під заставу - Підозрюваного у підкупі голови Фонду держмайна арештували під заставу
    Підозрюваного у підкупі голови Фонду держмайна арештували під заставу

    Суд вирішив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн гривень

    Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у спробі підкупу голови Фонду держмайна. Колишнього посадовця «Миколаївобленерго» відправили під варту з можливістю внесення застави.

    Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на сторінці у Facebook.

    Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурорів та вирішив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн гривень.

    Підозрюваний перебуватиме під вартою до 5 лютого 2021 року.

    Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали колишнього посадовця «Миколаївобленерго».

    Він пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення главою правління акціонерного товариства. 

    У відомстві підтвердили, що колишній чиновник обіцяв голові ФДМ щомісяця давати 200 тисяч доларів неправомірної вигоди, як частину тіньового прибутку, що він мав намір отримувати, зайнявши нову посаду.

    Ексчиновника викрили у вівторок, 8 грудня, під час передачі першої частини хабара. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Теги: прокуратура суд корупція в Україні чиновник Фонд державного майна
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