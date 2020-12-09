Підозрюваного у підкупі голови Фонду держмайна арештували під заставу

Суд вирішив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн гривень

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у спробі підкупу голови Фонду держмайна. Колишнього посадовця «Миколаївобленерго» відправили під варту з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на сторінці у Facebook.

Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурорів та вирішив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн гривень.

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 5 лютого 2021 року.

Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали колишнього посадовця «Миколаївобленерго».

Він пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення главою правління акціонерного товариства.

У відомстві підтвердили, що колишній чиновник обіцяв голові ФДМ щомісяця давати 200 тисяч доларів неправомірної вигоди, як частину тіньового прибутку, що він мав намір отримувати, зайнявши нову посаду.

Ексчиновника викрили у вівторок, 8 грудня, під час передачі першої частини хабара. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.