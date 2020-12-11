Фонд держмайна оголосив терміни продажу Центренерго

Уряд розглядає можливість об'єднання Центренерго з держшахтами

Якщо Верховна Рада дозволить проведення великої приватизації, то Фонд державного майна виставить Центренерго на продаж в кінці 2021 року.

Про це заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко 11 грудня.

«Центренерго - це план кінця 2021 року. Верховна Рада заборонила не тільки аукціони, а ще й саму підготовку (великих держкомпаній до приватизації - ред.). Тобто підготовку ми не могли здійснювати, і тільки у вересні цього року добилися, що зняли заборону на підготовку», - розповів Сенниченко.

Фонд держмайна подав до Кабінету міністрів документи для затвердження нових процесів підготовки до приватизації. За словами Сенниченка, уряд розглядає можливість об'єднання Центренерго з держшахтами.

«Якщо Верховна Рада зніме заборону на проведення великої приватизації і будуть ресурси на підготовку, то це кінець 2021 року», - сказав голова Фонду держмайна.

Центренерго - енергетична компанія, яка займається виробництвом і постачанням електроенергії на гуртовий ринок. Частка компанії в загальному обсязі виробленої електроенергії країни становить 8%, а в обсязі виробленої теплової енергії - 18%.

За підсумками 2019 року компанія отримала 499,12 мільйона гривень прибутку, фактично скоротивши його у 3,8 раза, якщо порівняти з 2018 роком.

Нагадаємо, у Фонді держмайна раніше заявили, що створення вертикально інтегрованої компанії шляхом об’єднання ПАТ «Центренерго» та ряду державних вугледобувних шахт дозволить генеруючій компанії ефективніше конкурувати на ринку електроенергії, а також дозволить підняти вартість продажу державного пакету акцій під час приватизації.

2 вересня Кабінет Міністрів зробив перший крок для об'єднання державних шахт з Центренерго. З ініціативи Фонду державного майна уряд створив робочу групу, яка повинна визначити модель організації вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і Центренерго.

За оцінками уряду, такий крок буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості Центренерго, приватизація якої запланована на 2021 рік. Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.