До бюджету надійде перший мільярд від приватизації спиртзаводів

На аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів

З молотка вже пішли 16 спиртзаводів

Фонд державного майна 23 грудня на приватизаційному онлайн-аукціоні продав Кобиловолоцький спиртзавод за 81,75 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

На участь в аукціоні зареєструвалися 5 учасників, які в ході торгів збільшили ціну більш ніж втричі від стартової – з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.

За рахунком це вже 16-й успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», майбутні власники яких після підписання угод купівлі-продажу та проведення розрахунку отримають можливість стати учасниками нового ринку виробництва спирту.

Таким чином, за результатами проведених онлайн-аукціонів з приватизації спиртових активів, яку реалізовує Фонд державного майна України в рамках демонополізації спиртової галузі, до бюджету мають надійти понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, 18 грудня Фонд держмайна продав Вишняківське МПД за 234 млн грн ─ це рекордна сума у приватизації спиртових активів. Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».