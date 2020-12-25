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    Економіка та фінанси

    До бюджету надійде перший мільярд від приватизації спиртзаводів

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    На аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів - До бюджету надійде перший мільярд від приватизації спиртзаводів
    На аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    З молотка вже пішли 16 спиртзаводів

    Фонд державного майна 23 грудня на приватизаційному онлайн-аукціоні продав Кобиловолоцький спиртзавод за 81,75 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

    На участь в аукціоні зареєструвалися 5 учасників, які в ході торгів збільшили ціну більш ніж втричі від стартової – з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.

    За рахунком це вже 16-й успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», майбутні власники яких після підписання угод купівлі-продажу та проведення розрахунку отримають можливість стати учасниками нового ринку виробництва спирту.

    Таким чином, за результатами проведених онлайн-аукціонів з приватизації спиртових активів, яку реалізовує Фонд державного майна України в рамках демонополізації спиртової галузі, до бюджету мають надійти понад 1 млрд грн.

    Нагадаємо, 18 грудня Фонд держмайна продав Вишняківське МПД за 234 млн грн ─ це рекордна сума у приватизації спиртових активів. Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

    Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

    Теги: приватизація Держбюджет Укрспирт Фонд державного майна
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