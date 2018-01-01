У Франції шкільний автобус потрапив у ДТП: майже три десятки постраждалих
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Внаслідок ДТП травмовані більше 20 дітей
В селищі Мансьє на південному заході Франції сталоася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса.
Як повідомляє «Радіо Свобода», внаслідок ДТП постраждали 27 людей.
У департаменті Жер заявляють, що травмовані 22 дитини, п'ятеро з них – серйозно. Також постраждали четверо дорослих.
«Автобус із 45 учнями середньої школи й п'ятьма дорослими, включно з водієм, зіткнувся з автомобілем. Наразі невідомо, скільки людей у ньому було», -йдеться у повідомленні.
Nuevo accidente con un autobús escolar, deja 27 heridos, (7 de gravedad), en #Manciet, #Francia @ladepechedumidi pic.twitter.com/vwrq0Dr4mP— InfoEmergencias (@InfoEmerg) 25 січня 2018 р.
Водночас «Укрінформ» додає, що під час зіткнення шкільного автобуса та автомобіля у Франції 29 чоловік постраждали, сім з них отримали серйозні поранення . З числа поранених троє мають серйозні поранення в області черевної порожнини.
Всі поранені госпіталізовані, 20 з них лишаються у медичних закладах.
«Попри отримані поранення, життю жодного з постраждалих не загрожує небезпека», - повідомили у префектурі.
Нагадаємо, минулого місяця у Франції шестеро підлітків загинули внаслідок ДТП за участі шкільного автобуса й поїзда.