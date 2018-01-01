У Франції шкільний автобус потрапив у ДТП: майже три десятки постраждалих

Внаслідок ДТП травмовані більше 20 дітей

В селищі Мансьє на південному заході Франції сталоася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса. Як повідомляє «Радіо Свобода», внаслідок ДТП постраждали 27 людей. У департаменті Жер заявляють, що травмовані 22 дитини, п'ятеро з них – серйозно. Також постраждали четверо дорослих. «Автобус із 45 учнями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце ДТП

Внаслідок ДТП травмовані більше 20 дітей

В селищі Мансьє на південному заході Франції сталоася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса.

Як повідомляє «Радіо Свобода», внаслідок ДТП постраждали 27 людей.

У департаменті Жер заявляють, що травмовані 22 дитини, п'ятеро з них – серйозно. Також постраждали четверо дорослих.

«Автобус із 45 учнями середньої школи й п'ятьма дорослими, включно з водієм, зіткнувся з автомобілем. Наразі невідомо, скільки людей у ньому було», -йдеться у повідомленні.

Водночас «Укрінформ» додає, що під час зіткнення шкільного автобуса та автомобіля у Франції 29 чоловік постраждали, сім з них отримали серйозні поранення . З числа поранених троє мають серйозні поранення в області черевної порожнини.

Всі поранені госпіталізовані, 20 з них лишаються у медичних закладах.

«Попри отримані поранення, життю жодного з постраждалих не загрожує небезпека», - повідомили у префектурі.

Нагадаємо, минулого місяця у Франції шестеро підлітків загинули внаслідок ДТП за участі шкільного автобуса й поїзда.