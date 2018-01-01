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    У Франції шкільний автобус потрапив у ДТП: майже три десятки постраждалих

    Внаслідок ДТП травмовані більше 20 дітей
    В селищі Мансьє на південному заході Франції сталоася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса. Як повідомляє «Радіо Свобода», внаслідок ДТП постраждали 27 людей. У департаменті Жер заявляють, що травмовані 22 дитини, п'ятеро з них – серйозно. Також постраждали четверо дорослих. «Автобус із 45 учнями
    • Сьогодні, 00:56
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    Місце ДТП
    Місце ДТП

    Внаслідок ДТП травмовані більше 20 дітей

    В селищі Мансьє на південному заході Франції сталоася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», внаслідок ДТП постраждали 27 людей.

    У департаменті Жер заявляють, що травмовані 22 дитини, п'ятеро з них – серйозно. Також постраждали четверо дорослих.

    «Автобус із 45 учнями середньої школи й п'ятьма дорослими, включно з водієм, зіткнувся з автомобілем. Наразі невідомо, скільки людей у ньому було», -йдеться у повідомленні.

    Водночас «Укрінформ» додає, що під час зіткнення шкільного автобуса та автомобіля у Франції 29 чоловік постраждали, сім з них отримали серйозні поранення . З числа поранених троє мають серйозні поранення в області черевної порожнини. 

    Всі поранені госпіталізовані, 20 з них лишаються у медичних закладах.

    «Попри отримані поранення, життю жодного з постраждалих не загрожує небезпека», - повідомили у префектурі.

    Нагадаємо, минулого місяця у Франції шестеро підлітків загинули внаслідок ДТП за участі шкільного автобуса й поїзда.

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