  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Франції в грибах з Росії знайшли радіоактивний цезій

    Французи посилили контроль за якістю імпортованих продуктів
    У Франції в імпортованих з Російської Федерації грибах виявили сліди радіоактивного цезію. Про це повідомляє DW. [READ_MORE] «Згідно з останньою інформацією, якою я володію, схоже, що сліди цезію виявлено в грибах, які прибули з РФ», - заявив голова Агентства ядерної безпеки Франції П'єр-Франк Чеве під час виступу на слуханнях у
    • Вчора, 16:48
    • Розсилка

    Французи посилили контроль за якістю імпортованих продуктів

    У Франції в імпортованих з Російської Федерації грибах виявили сліди радіоактивного цезію. Про це повідомляє DW.

    Читайте також

    «Згідно з останньою інформацією, якою я володію, схоже, що сліди цезію виявлено в грибах, які прибули з РФ», - заявив голова Агентства ядерної безпеки Франції П'єр-Франк Чеве під час виступу на слуханнях у французькому Сенаті.

    За його словами, у зв'язку з цим у Франції посилили контроль за якістю продуктів харчування, що імпортуються з-за кордону. Крім того, Чеве повідомив, що радіоактивне забруднення, викликане викидами радіоактивного рутенія-106 (Ru-106) на території РФ, не представляє загрози для здоров'я і безпеки громадян Франції. Відзначається, що за даними МАГАТЕ в кінці вересня - початку жовтня рутеній-106 виявили в атмосфері в ряді країн Європи. Німецьке відомство з радіаційного захисту вважає, що з високою ймовірністю джерело викиду розташований на Південному Уралі в РФ.

    Раніше повідомлялося, що РФ підтверджує екстремально високий рівень радіаційного забруднення в районі ядерного комбінату «Маяк» в Озерську Челябінської області. Повідомляється, що Федеральна служба по гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища РФ оприлюднила дані, які свідчать про «екстремально високому» рівні радіаційного забруднення на Південному Уралі. За інформацією про радіаційну обстановку звернулося російське відділення «Грінпіс».

    Читайте також
    екологія імпорт Франція продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ