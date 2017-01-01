У Франції в грибах з Росії знайшли радіоактивний цезій

Французи посилили контроль за якістю імпортованих продуктів

У Франції в імпортованих з Російської Федерації грибах виявили сліди радіоактивного цезію. Про це повідомляє DW. [READ_MORE] «Згідно з останньою інформацією, якою я володію, схоже, що сліди цезію виявлено в грибах, які прибули з РФ», - заявив голова Агентства ядерної безпеки Франції П'єр-Франк Чеве під час виступу на слуханнях у



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Французи посилили контроль за якістю імпортованих продуктів

У Франції в імпортованих з Російської Федерації грибах виявили сліди радіоактивного цезію. Про це повідомляє DW.

«Згідно з останньою інформацією, якою я володію, схоже, що сліди цезію виявлено в грибах, які прибули з РФ», - заявив голова Агентства ядерної безпеки Франції П'єр-Франк Чеве під час виступу на слуханнях у французькому Сенаті.

За його словами, у зв'язку з цим у Франції посилили контроль за якістю продуктів харчування, що імпортуються з-за кордону. Крім того, Чеве повідомив, що радіоактивне забруднення, викликане викидами радіоактивного рутенія-106 (Ru-106) на території РФ, не представляє загрози для здоров'я і безпеки громадян Франції. Відзначається, що за даними МАГАТЕ в кінці вересня - початку жовтня рутеній-106 виявили в атмосфері в ряді країн Європи. Німецьке відомство з радіаційного захисту вважає, що з високою ймовірністю джерело викиду розташований на Південному Уралі в РФ.

Раніше повідомлялося, що РФ підтверджує екстремально високий рівень радіаційного забруднення в районі ядерного комбінату «Маяк» в Озерську Челябінської області. Повідомляється, що Федеральна служба по гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища РФ оприлюднила дані, які свідчать про «екстремально високому» рівні радіаційного забруднення на Південному Уралі. За інформацією про радіаційну обстановку звернулося російське відділення «Грінпіс».