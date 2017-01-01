Дума збирається заборонити бургери та курячі крильця - аби... захистити армію РФ

У калорійному харчуванні російський нардеп побачив змову Заходу, який зі своїми біг-маками і курячими крильцями впритул підібрався до населення Росії

«Американська мережа швидкого харчування «Макдональдс», а також «головний по смаженій курочці» KFC можуть скоро опинитися в списку «іноземних агентів», - повідомляє німецьке видання Tageszeitung. Після прийняття в Росії закону про іноземних агентів, згідно з яким ЗМІ, що фінансуються з-за кордону, можуть



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У калорійному харчуванні російський нардеп побачив змову Заходу, який зі своїми біг-маками і курячими крильцями впритул підібрався до населення Росії

«Американська мережа швидкого харчування «Макдональдс», а також «головний по смаженій курочці» KFC можуть скоро опинитися в списку «іноземних агентів», - повідомляє німецьке видання Tageszeitung.

Після прийняття в Росії закону про іноземних агентів, згідно з яким ЗМІ, що фінансуються з-за кордону, можуть бути визнані іноземними агентами, черга дійшла і до ресторанів швидкого харчування. В поле зору депутата Держдуми від ЛДПР Бориса Чернишова в першу чергу потрапили «Макдональдс» і KFC.

«Законодавча ініціатива вже запущена. 26-річний депутат хоче назавжди захистити росіян від західних жирів, будь вони насиченими або ненасиченими, - з іронією повідомляє видання. - У калорійному харчуванні Чернишов побачив змову Заходу, який зі своїми біг-маками і курячими крильцями буквально впритул підібрався до населення. Ожиріння і млявість загрожують російській обороноздатності».

«У Росії, як в інших місцях, люблять бургери і курячі крильця. Патріотичний курс путінської ери міг перешкодити цьому тільки у виняткових випадках», - пише автор.

«Однак Чернишов не дурень, депутат від профашистських (так в оригіналі. - Прим. Ред.) Ліберал-демократів бачить, що у громадян США з'являється все більше жирових відкладень. Він викриває «іноземних агентів» і оберігає національне здоров'я. Хлопчисько тримає напоготові, адже і жир відноситься до методів невійськового впливу», - йдеться в статті. На думку Чернишова, серйозні наслідки для здоров'я замовчуються в російськомовній рекламі.

«І правда, нові харчові звички і малорухливий спосіб життя призвели до проблем надмірної ваги і в Росії. Злі язики стверджують, що це може бути однією з причин, чому російські атлети схильні використовувати заборонені препарати», - робить висновок видання.