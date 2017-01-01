Викид рутенію у Росії: радіація частково зачепила Україну

Вміст рутенію-106 в атмосфері України було зафіксовано ще 6 жовтня

Росія, яка звикла приховувати свої катастрофи, була вимушена визнати, що ще наприкінці вересня на півдні Уралу у повітря стався викид рутенію-106 (Ru-106), радіоактивного ізотопу. При цьому зробила вона про це, коли радіація дісталася європейських країн, на шляху яких була Україна. Викид рутенію стався поблизу Челябінська. Звідти він перемістився



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Радіація з Росії

Вміст рутенію-106 в атмосфері України було зафіксовано ще 6 жовтня

Росія, яка звикла приховувати свої катастрофи, була вимушена визнати, що ще наприкінці вересня на півдні Уралу у повітря стався викид рутенію-106 (Ru-106), радіоактивного ізотопу. При цьому зробила вона про це, коли радіація дісталася європейських країн, на шляху яких була Україна.

Викид рутенію стався поблизу Челябінська. Звідти він перемістився на інші російські міста – Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар і через Середземне море потрапив до Європи.

При цьому він лише частково зачепив Україну – анексований Крим та південні регіони.

Вміст рутенію-106 в атмосфері України було зафіксовано ще 6 жовтня. У цей день вимірювальні прилади зафіксували підвищений вміст ізотопу рутенію в повітрі. При цьому концентрація його була безпечною.

Варто додати, що шлях радіації у Росії пролягав через міста, які в 2018 році прийматимуть Чемпіонат світу з футболу.

Нагадаємо, у селі Аргаяш Челябінської області, розташованому неподалік від підприємства з виробництва компонентів ядерної зброї «Маяк», в період з 26 вересня по 1 жовтня було зафіксовано «екстремально високе» радіаційне забруднення ізотопами рутенію (Ru-106), що перевищує норму в 986 разів.

Про те, що в регіоні Південного Уралу, імовірно, стався радіоактивний викид Ru-106, німецькі фахівці з радіаційного захисту повідомили 8 жовтня.

Після заяви з ФРН в російської держкорпорації «Росатом», якій належить виробниче об'єднання «Маяк», підкреслили, що радіаційна обстановка навколо всіх об'єктів атомної галузі РФ перебуває «в межах норми».

Виникнення радіоактивної хмари з вмістом цієї радіоактивної речовини не мало негативного впливу на здоров'я людей і довкілля в Європі, стверджують французькі дослідники. Водночас, якби такий інцидент трапився у Франції, це змусило би владу евакуювати людей у радіусі кількох кілометрів від місця викиду, зауважили в інституті.

Джерело: 24 канал