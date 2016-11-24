Міністр екології: Для України важлива підтримка міжнародної спільноти у подоланні екологічних наслідків військового конфлікту на Донбасі

З початку військового конфлікту Мінприроди втратило можливість проведення постійного екологічного моніторингу на непідконтрольних Україні територіях - Семерак

Україна має серйозну підтримку міжнародної спільноти у подоланні екологічних наслідків військових дій. Про це сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час презентації результатів екологічної оцінки впливу конфлікту на сході України на навколишнє середовище, проведеної ОБСЄ спільно з Мінприроди за підтримки урядів



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Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак

З початку військового конфлікту Мінприроди втратило можливість проведення постійного екологічного моніторингу на непідконтрольних Україні територіях - Семерак

Україна має серйозну підтримку міжнародної спільноти у подоланні екологічних наслідків військових дій. Про це сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час презентації результатів екологічної оцінки впливу конфлікту на сході України на навколишнє середовище, проведеної ОБСЄ спільно з Мінприроди за підтримки урядів Австрії та Канади.

За словами Семерака, з початку військового конфлікту Мінприроди втратило можливість проведення постійного екологічного моніторингу на непідконтрольних Україні територіях та користувалося фрагментарними звітами неурядових організацій і внутрішньою інформацією, яка надходила від керівництва ПЗФ, а також екологічних департаментів Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій.

«Україна втратила доступ до багатьох даних. Це дослідження є результатом зусиль міжнародних та українських експертів. Вони спробували комплексно розглянути екологічну ситуацію на Донбасі в умовах військового конфлікту. Я дякую за проведену роботу у досить складних умовах. Це важливі кроки в напрямку оцінки реального стану довкілля у регіоні», - сказав він.

Як відзначив міністр екології, результати дослідження у подальшому будуть використані урядом та органами місцевого самоврядування для відновлення постійного екологічного моніторингу та ухвалення необхідних управлінських рішень для нейтралізації та подолання екологічних загроз, ризиків і завданої шкоди у результаті бойових дій.

«Мінприроди спільно з ОБСЄ у процесі проведення дослідження також розробили інформаційну систему екологічного моніторингу ситуації на Донеччині та Луганщині. Інформація постійно оновлюватиметься і буде найближчим часом розміщена у відкритому доступі на офіційному сайті Міністерства», - сказав Остап Семерак, зазначив, що також має відбуватися регулярне оновлення даних інвентаризації об’єктів промисловості і комунального господарства, які вже стали джерелами серйозної екологічної небезпеки або можуть ними стати в результаті бойових дій на сході України.

«Щоб забезпечити ефективну систему реагування, зокрема, у східних регіонах України, потрібно також переглянути діючий мораторій на здійснення перевірок та відновити їх проведення на об’єктах , які становлять потенційну загрозу для довкілля», - резюмував міністр екології та природних ресурсів України.