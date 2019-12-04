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    У Гаазі протести: мітингувальники запалили шини

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    <p>Протести в Гаазі тривали в ніч на 4 грудня&nbsp;</p> - У Гаазі протести: мітингувальники запалили шини

    Протести в Гаазі тривали в ніч на 4 грудня 

    Учасники акції протесту вимагають дозволити традиційне новорічне багаття на узбережжі, через яке торік почалася велика пожежа

    У Нідерландах жителі одного з районів Гааги прямо посеред вулиці підпалили шини, протестуючи проти заборони традиційного новорічного багаття на березі моря, повідомляє в середу, 4 грудня, Укрінформ.

    Люди кидають в полум'я автомобільні шини, лавки, стільці та інші речі.

    Акція протесту в районі Дуйндорп почалася ще на вихідних. На мітинг вечорами збираються 40-50 осіб. Напередодні ввечері поліція затримала 12 осіб, шестеро з яких неповнолітні.

    Зазначається, що торік під час святкування Нового року виникла сильна пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки і десятки машин.

    Виявилося, що вежі побудували висотою 48 метрів, а за нормами їхня висота не може перевищувати 35 метрів. Через жорстку критику в зв'язку з цією пожежею мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади.

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    У Гаазі протести: мітингувальники запалили шини
    У Гаазі протести: мітингувальники запалили шини

    Як встановила Рада безпеки Нідерландів, муніципалітет знав, що вежі зводилися з порушенням норм, проте не втрутився.

    Традицію запалювати дві вежі з дерев'яних піддонів у новорічну ніч почали з 1990-х років - так жителі Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття в Нідерландах.

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