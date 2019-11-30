У Гаазі затримали чоловіка у справі про напад з ножем на підлітків



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У п’ятницю у Гаазі чоловік напав з ножем на відвідувачів торгового центру

Затриманий - 35-річний чоловік, у якого немає прописки і постійного місця проживання

У Гаазі поліція затримала чоловіка, який імовірно причетний до нападу в центрі міста 29 листопада.

Про це поліція повідомила в своєму Twitter.

Зазначається, що затриманий - 35-річний чоловік, у якого немає прописки і постійного місця проживання.

В результаті інциденту в магазині Hudson's Bay, який розміщений на головній торговій вулиці Гааги, поранення отримали 13-річний хлопчик і дві 15-річні дівчинки. Травми виявилися несерйозними.

Ознак того, що інцидент з нападом у центрі Гааги, в ході якого поранення отримали три підлітка, пов’язаний з тероризмом, немає.

Нагадаємо, у п’ятницю у Гаазі чоловік напав з ножем на відвідувачів торгового центру.