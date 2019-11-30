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    У світі

    У Гаазі затримали чоловіка у справі про напад з ножем на підлітків

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    У п’ятницю у Гаазі чоловік напав з ножем на відвідувачів торгового центру

    Затриманий - 35-річний чоловік, у якого немає прописки і постійного місця проживання

    У Гаазі поліція затримала чоловіка, який імовірно причетний до нападу в центрі міста 29 листопада.

    Про це поліція повідомила в своєму Twitter.

    Зазначається, що затриманий - 35-річний чоловік, у якого немає прописки і постійного місця проживання.

    В результаті інциденту в магазині Hudson's Bay, який розміщений на головній торговій вулиці Гааги, поранення отримали 13-річний хлопчик і дві 15-річні дівчинки. Травми виявилися несерйозними.

    Ознак того, що інцидент з нападом у центрі Гааги, в ході якого поранення отримали три підлітка, пов’язаний з тероризмом, немає.

    Нагадаємо, у п’ятницю у Гаазі чоловік напав з ножем на відвідувачів торгового центру.

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