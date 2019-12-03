Справа MH17: Україна оголосила у розшук Цемаха, якого сама віддала Росії



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Володимир Цемах розшукується на вимогу Служби безпеки Фото: Лівий берег

На сайті вказано, що Цемах розшукується, як особа, що переховується від слідства

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зазначається, що Цемах розшукується на вимогу Служби безпеки.

Датою зникнення вказане 23 вересня 2019 року.

Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.