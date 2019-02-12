У Генпрокуратурі пояснили, чому Україна не може звернутись до РФ щодо видачі капітана «Норду»



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Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко втік до окупованого Криму

Капітан-утікач не називає пункт пропуску через який виїхав до окупованого Криму

Україна не може звертатись до Росії щодо видачі капітана судна «Норд» Володимира Горбенка, який перебуває на території окупованого Криму, тому що такі дії РФ трактуватиме фактично як визнання окупації півострова. Про це повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, пише УНН.

«Ми не можемо звертатися до Російської Федерації з запитами про видачу з території Автономної Республіки Крим, оскільки в такий спосіб це буде трактуватися ними як свідчення визнання Криму російським. Ми вже неодноразово стикались з подібною проблемою - вона залишається відкритою, хоча невеличкі військові хитрощі ми напрацювали все ж таки», - зазначив він, додавши, що розкривати їх не буде в інтересах справи.

Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що капітан судна «Норд» Володимир Горбенко перебуває на території окупованого Криму, зазначивши, що переадресував російському МЗС питання про те, як РФ відреагує, якщо Україна вимагатиме екстрадиції капітана «Норд» або запропонує обміняти його на кого-небудь.



Нагадаємо, капітан керченського судна «Норд» Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, втік у анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього «не було ніяких обмежень на повернення додому». Він стверджує, що «перетнув кордон за паспортом Росії». При цьому капітан не називає пункт пропуску через який виїхав до окупованого Криму.



За інформацією українських прикордонників, офіційно капітан судна «Норд» Володимир Горбенко, який повернувся в анексований Росією Крим, не перетинав кордон України і адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом.