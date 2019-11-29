У горах Словаччини загинули двоє альпіністів з Києва
Альпініст Ірина Скрильова загинула у горах Словаччини
Фото: Facebook київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль»
Під час спуску стався нещасний випадок
У горах Словаччини 28 листопада під час спуску загинули двоє українських альпіністів.
Про це повідомляє у Facebook київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль».
«В результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Факт підтверджений, в тому числі словацькими рятувальниками», - говориться у повідомленні.
Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, в австрійських Альпах внаслідок сходження лавини загинуло двоє громадян Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами.