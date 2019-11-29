У горах Словаччини загинули двоє альпіністів з Києва



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Альпініст Ірина Скрильова загинула у горах Словаччини Фото: Facebook київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль»

Під час спуску стався нещасний випадок

У горах Словаччини 28 листопада під час спуску загинули двоє українських альпіністів.

Про це повідомляє у Facebook київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль».

«В результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Факт підтверджений, в тому числі словацькими рятувальниками», - говориться у повідомленні.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, в австрійських Альпах внаслідок сходження лавини загинуло двоє громадян Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами.