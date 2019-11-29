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    У горах Словаччини загинули двоє альпіністів з Києва

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    <p>Альпініст Ірина Скрильова загинула у горах Словаччини</p> - У горах Словаччини загинули двоє альпіністів з Києва

    Альпініст Ірина Скрильова загинула у горах Словаччини

    Фото: Facebook київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль»

    Під час спуску стався нещасний випадок

    У горах Словаччини 28 листопада під час спуску загинули двоє українських альпіністів.

    Про це повідомляє у Facebook київський альпіністський та скелелазний клуб «Вертикаль».

    «В результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Факт підтверджений, в тому числі словацькими рятувальниками», - говориться у повідомленні.

    Обставини трагедії встановлюються.

    Нагадаємо, в австрійських Альпах внаслідок сходження лавини загинуло двоє громадян Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами.

    Київ Словаччина смерть українці Україна альпінізм
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