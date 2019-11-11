В Альпах лавина накрила групу лижників, є загиблі



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Туристів шукали три вертольоти і 15 рятувальників

Чоловіки каталися на лижах на трасі і потрапили в лавину

В австрійських Альпах внаслідок сходження лавини загинуло двоє громадян Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами.

Про це в понеділок повідомляє Dutchnews.

Зазначається, що ще один чоловік також постраждав, але йому вдалося вижити.

Чоловіки каталися на лижах на трасі і потрапили в лавину. Вони працювали в компанії, яка спеціалізується на пригодницьких подорожах у зимових видах спорту. Загиблі були професіоналами з багаторічним досвідом в екстремальних видах спорту.

За даними австрійського пресбюро, загибель людей є першою в зимовому сезоні в Альпах.

Видання ТСН повідомляє, що чоловіки виїхали за межі траси і там їх несподівано накрила лавина. Вижити під триметровою товщею снігу чоловіки не могли, навіть скориставшись рятувальними подушками безпеки.

Туристів шукали три вертольоти і 15 рятувальників. За кілька годин вони знайшли тіло одного із загиблих, другого - ще шукають.