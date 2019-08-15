  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В горах Грузії загинули дві туристки

    • Розсилка
    <p>Гора Тетнульд є однією з найвищих у Грузії, її висота становить 4 869 метрів</p> - В горах Грузії загинули дві туристки

    Гора Тетнульд є однією з найвищих у Грузії, її висота становить 4 869 метрів

    Ще одну білоруську туристку знайшли живою, вона перебуває у важкому стані

    На північному заході Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії рятувальники знайшли тіла двох туристок із Білорусі.

    Ще одну білоруську туристку знайшли живою, вона перебуває у важкому стані, повідомили 15 серпня у Службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії.

    Інформація про зникнення трьох жінок надійшла до служби порятунку ввечері 14 серпня. У їхніх пошуках брав участь гелікоптер прикордонної поліції.

    За повідомленнями грузинських ЗМІ, під час спуску з вершини жінки відокремилися від основної групи туристів і самостійно попрямували в бік табору.

    Гора Тетнульд є однією з найвищих у Грузії, її висота становить 4 869 метрів.

    Раніше повідомлялося, що в Іссик-Кульській області Киргизстану озброєний чоловік напав на співробітників туристичної компанії.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Білорусь трагедія Грузія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ