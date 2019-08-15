В горах Грузії загинули дві туристки



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Гора Тетнульд є однією з найвищих у Грузії, її висота становить 4 869 метрів

Ще одну білоруську туристку знайшли живою, вона перебуває у важкому стані

На північному заході Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії рятувальники знайшли тіла двох туристок із Білорусі.

Ще одну білоруську туристку знайшли живою, вона перебуває у важкому стані, повідомили 15 серпня у Службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії.

Інформація про зникнення трьох жінок надійшла до служби порятунку ввечері 14 серпня. У їхніх пошуках брав участь гелікоптер прикордонної поліції.

За повідомленнями грузинських ЗМІ, під час спуску з вершини жінки відокремилися від основної групи туристів і самостійно попрямували в бік табору.

Гора Тетнульд є однією з найвищих у Грузії, її висота становить 4 869 метрів.

Раніше повідомлялося, що в Іссик-Кульській області Киргизстану озброєний чоловік напав на співробітників туристичної компанії.

Джерело: Інтерфакс-Україна