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    Штаб АТО: росіяни готують диверсії біля трьох селищ на Донеччині

    Штабом АТО отримано інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ
    Російські найманці готують у Донецькій області диверсії та збройні провокації в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Через Доломітне Бахмутського району проходить лінія розмежування. Південну частину селища контролюють бойовики «ДНР». Травневе та Гладосове - сусідні населені
    • Сьогодні, 14:11
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    Штабом АТО отримано інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ

    Російські найманці готують у Донецькій області диверсії та збройні провокації в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Через Доломітне Бахмутського району проходить лінія розмежування. Південну частину селища контролюють бойовики «ДНР».

    Травневе та Гладосове - сусідні населені пункти північніше окупованої Горлівки, які українська армія взяла під контроль 22 листопада.

    Як повідомлялося, сьогодні бойовики накрили вогнем села на Донеччині, які сили АТО нещодавно звільнили від окупантів.

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