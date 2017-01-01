Штаб АТО: росіяни готують диверсії біля трьох селищ на Донеччині

Штабом АТО отримано інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ

Російські найманці готують у Донецькій області диверсії та збройні провокації в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Через Доломітне Бахмутського району проходить лінія розмежування. Південну частину селища контролюють бойовики «ДНР». Травневе та Гладосове - сусідні населені