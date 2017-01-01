Штаб АТО: росіяни готують диверсії біля трьох селищ на Донеччині
- Сьогодні, 14:11
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Розсилка
Штабом АТО отримано інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ
Російські найманці готують у Донецькій області диверсії та збройні провокації в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Через Доломітне Бахмутського району проходить лінія розмежування. Південну частину селища контролюють бойовики «ДНР».
Травневе та Гладосове - сусідні населені пункти північніше окупованої Горлівки, які українська армія взяла під контроль 22 листопада.
Як повідомлялося, сьогодні бойовики накрили вогнем села на Донеччині, які сили АТО нещодавно звільнили від окупантів.