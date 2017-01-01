Бойовики накрили вогнем села на Донеччині, які сили АТО нещодавно звільнили від окупантів

Обстріли відбулися перед запланованим візитом представників ОБСЄ і ООН до цих сіл

Бойовики вранці 28 листопада почали обстріли населених пунктів Травневе і Гладосове у Донецькій області, які нещодавно ЗСУ звільнили від проросійських окупантів. Про це повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook. «Ці дії НЗФ ОРДО розцінюються як чергова провокація дискредитації підрозділів ЗСУ в



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Обстріли відбулися перед запланованим візитом представників ОБСЄ і ООН до цих сіл

Бойовики вранці 28 листопада почали обстріли населених пунктів Травневе і Гладосове у Донецькій області, які нещодавно ЗСУ звільнили від проросійських окупантів. Про це повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

«Ці дії НЗФ ОРДО розцінюються як чергова провокація дискредитації підрозділів ЗСУ в АТО і недопущення спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації та обстановки щодо порушень бойовиками ОРДО режимів тиші в зазначених населених пунктах», - йдеться у повідомленні.

Також СЦКК засудила дії бойовиків щодо обстрілу населених пунктів, які загрожують життю і здоров'ю цивільного населення.

«Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей», - заявили в СЦКК.

Як повідомлялося, в районі Світлодарської дуги військовими 54-ї бригади і 24-го батальйону «Айдар» була проведена спецоперація, внаслідок чого були звільнені селища Гладосове і Травневе. Після проведення операції у підрозділів ЗСУ з'явилася можливість закріпитись на нових позиціях.