У Греції побилися мігранти, постраждав поліцейський



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Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження

У результаті бійки мігрантів в Греції троє людей постраждали, серед них - поліцейський.

Про це пише сайт Ekathimerini.

Повідомляється, що в результаті інциденту три людини отримали поранення.

«Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження, які почали кидати один в одного каміння з незрозумілих причин», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у парламенті, на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною буде збільшено кількість прикордонників на 400 осіб і на 800 для її островів. Також він зазначив, що Греція модернізує свої морські патрулі.