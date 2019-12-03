У Греції побилися мігранти, постраждав поліцейський
Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження
У результаті бійки мігрантів в Греції троє людей постраждали, серед них - поліцейський.
Про це пише сайт Ekathimerini.
Повідомляється, що в результаті інциденту три людини отримали поранення.
«Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження, які почали кидати один в одного каміння з незрозумілих причин», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у парламенті, на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною буде збільшено кількість прикордонників на 400 осіб і на 800 для її островів. Також він зазначив, що Греція модернізує свої морські патрулі.