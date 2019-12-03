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    У Греції побилися мігранти, постраждав поліцейський

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    У Греції побилися мігранти, постраждав поліцейський

    Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження

    У результаті бійки мігрантів в Греції троє людей постраждали, серед них - поліцейський.

    Про це пише сайт Ekathimerini.

    Повідомляється, що в результаті інциденту три людини отримали поранення.

    «Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження, які почали кидати один в одного каміння з незрозумілих причин», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання.

    Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у парламенті, на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною буде збільшено кількість прикордонників на 400 осіб і на 800 для її островів. Також він зазначив, що Греція модернізує свої морські патрулі.

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