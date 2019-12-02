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    Нічний погром у столичному ресторані: з’явилося відео з місця події

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    Один із молодиків&nbsp;на автівці протаранив заклад - Нічний погром у столичному ресторані: з’явилося відео з місця події
    Один із молодиків на автівці протаранив заклад
    Фото: Магнолоія-ТВ

    Ресторан після нічних подій не працює

    Масовою бійкою та погромами завершилися нічні посиденьки для відвідувачів ресторану на вулиці Срібнокільській, що на Позняках у Києві.

    «Магнолія-ТВ» оприлюднила відео з місця події.

    Як розповіли очевидці, до закладу поночі зайшло з десяток молодиків та почали агресивно себе поводити: провокували відвідувачів та персонал закладу на конфлікти. А потім взагалі – розпустили кулаки. У ресторані зав’язалася масова бійка, яка переросла в погроми.

    Та цього неадекватним «гостям» виявилося замало. Один з них вискочив з ресторану та на автівці протаранив заклад.

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    Нічний погром у столичному ресторані: з’явилося відео з місця події
    Нічний погром у столичному ресторані: з’явилося відео з місця події

    Адміністрація ресторану ніяких коментарів щодо події не надала. Заклад наразі не працює. З’ясуванням усіх обставин інциденту буде займатися поліція.

    Як повідомлялося, нічний погром стався у піцерії MisterCat на вулиці Срібнокільській.

     

    Національна поліція України Київ кримінал бійка напад ресторан злочин
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