Угорський дипломат перелічив найбільші складнощі на кордоні з Україною



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Іштван Ійдярто говорить, що позиція Угорщини полягає в тому, щоб відкривати якомога більше прикордонних пропускних пунктів

Сусіди скаржаться на неготовність України полегшувати рух через кордон

Посол Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» заявив про безліч питань прикордонного руху між Україною і Угорщиною, вирішення яких гальмуються.

«Зараз діє безвізовий режим, але Шенгенська зона існує, а Румунія та Україна не є членами Шенгенської угоди. І хоча зараз люди багато подорожують між нашими країнами, проте найголовнішою проблемою залишається не вирішене питання інфраструктури», - пояснює Ійдярто.

Угорський амбасадор наводить приклад, що наразі у Чопі є міст, що потребує термінового ремонту, у Берегово свої проблеми. «Угорська позиція полягає в тому, щоб відкривати якомога більше прикордонних пропускних пунктів. Раніше єдине, що зупиняло таке розширення, були фінансові труднощі, що відчувала Україна. Зараз же політичні відносини між країнами гальмують процес», - зазначає Ійдярто.

Попри все, дипломат говорить, що один прикордонний пункт між Угорщиною і Україною «фактично готовий до відкриття - це Нодь Ходош - Велика Паладь». «Так, це не вирішить всі питання, але тим не менш, може поліпшити ситуацію. Наступне важливе питання – автомагістралі, що з угорського боку знаходяться близько біля кордону. Натомість українських таких немає», - зауважує Ійдярто.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив українську владу у чергах на кордонах.

Як повідомлялося, 14 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

До відома, американський аналітик Адріан Каратницький, що прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан разом з Путіним накручують Трампа проти України.