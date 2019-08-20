Літак Air France, що вилетів з Москви, екстрено сів у Люксембурзі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Airbus A319 компанії Air France приземлився в Люксембурзі

Airbus A319 компанії Air France здійснював рейс AF1145 з московського аеропорту Шереметьєво й до аеропорту ім. Шарля де Голля у Парижі

Літак Airbus A319 французької авіакомпанії Air France, що летів з Москви до Парижа, здійснив екстрену посадку в Люксембурзі.

Про це повідомляє портал Aviation24.

«20 серпня Airbus A319 компанії Air France здійснював рейс AF1145 з московського аеропорту Шереметьєво й до аеропорту ім. Шарля де Голля у Парижі. Екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію й вирішив переправити літак до люксембурзького аеропорту», - йдеться у повідомленні.

Пізніше у компанії повідомили, що екстрена посадка була здійснена як запобіжний захід після повідомлення про тривогу.

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting - reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g — International Flight Network (@FlightIntl) 20 августа 2019 г.

В Air France додали, що літак нормально приземлився, і новий виліт очікується після перевірки повітряного судна.

Напередодні у Хорватії літак екстрено сів на головній автомагістралі. За словами рятувальників, екстрена посадка була здійснена через «технічний дефект» літака моделі Cessna.

Нагадаємо, раніше в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з двигуном, що загорівся і який прямував в окупований Крим.

На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. Пыд час набору висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.



