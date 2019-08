Літак Air France, що вилетів з Москви, екстрено сів у Люксембурзі

Airbus A319 компанії Air France здійснював рейс AF1145 з московського аеропорту Шереметьєво й до аеропорту ім. Шарля де Голля у Парижі

Літак Airbus A319 французької авіакомпанії Air France, що летів з Москви до Парижа, здійснив екстрену посадку в Люксембурзі.

Про це повідомляє портал Aviation24.

«20 серпня Airbus A319 компанії Air France здійснював рейс AF1145 з московського аеропорту Шереметьєво й до аеропорту ім. Шарля де Голля у Парижі. Екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію й вирішив переправити літак до люксембурзького аеропорту», - йдеться у повідомленні.

Пізніше у компанії повідомили, що екстрена посадка була здійснена як запобіжний захід після повідомлення про тривогу.

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting - reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g