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    У світі

    Літак Air France, що вилетів з Москви, екстрено сів у Люксембурзі

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    Airbus A319 компанії Air France приземлився&nbsp;<span>в Люксембурзі</span> - Літак Air France, що вилетів з Москви, екстрено сів у Люксембурзі
    Airbus A319 компанії Air France приземлився в Люксембурзі

    Airbus A319 компанії Air France здійснював рейс AF1145 з московського аеропорту Шереметьєво й до аеропорту ім. Шарля де Голля у Парижі

    Літак Airbus A319 французької авіакомпанії Air France, що летів з Москви до Парижа, здійснив екстрену посадку в Люксембурзі.

    Про це повідомляє портал Aviation24.

    «20 серпня Airbus A319 компанії Air France здійснював рейс AF1145 з московського аеропорту Шереметьєво й до аеропорту ім. Шарля де Голля у Парижі. Екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію й вирішив переправити літак до люксембурзького аеропорту», - йдеться у повідомленні.

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    Пізніше у компанії повідомили, що екстрена посадка була здійснена як запобіжний захід після повідомлення про тривогу.

    В Air France додали, що літак нормально приземлився, і новий виліт очікується після перевірки повітряного судна.

    Напередодні у Хорватії літак екстрено сів на головній автомагістралі. За словами рятувальників, екстрена посадка була здійснена через «технічний дефект» літака моделі Cessna.

    Нагадаємо, раніше в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з двигуном, що загорівся і який прямував в окупований Крим.

    На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. Пыд час набору висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.


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