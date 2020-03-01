Греція звинуватила Туреччину в активній допомозі мігрантам, які проривають кордон ЄС



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На контрольно-пропускному пункті Кастаньєс мігранти кидали каміння у грецьку прикордонну поліцію, та у відповідь використала світлошумові гранати і сльозогінний газ

Зранку в неділю мігранти продовжували перебиратися морем до Греції з Туреччини

Греція заявила про організовану спробу проникнення на її кордонах, звинувативши Туреччину в активному координуванні мігрантів.

Про це повідомляє Reuters.

Зранку в неділю мігранти продовжували перебиратися морем до Греції з Туреччини, і вже тисячі зібралися на кордоні країни ЄС після того, як Анкара послабила обмеження їхнього переміщення.

На контрольно-пропускному пункті Кастаньєс в суботу мігранти кидали каміння у грецьку прикордонну поліцію, та у відповідь використала світлошумові гранати і сльозогінний газ.

«Вчора було 9600 спроб порушити наші кордони, і всі вони були успішно врегульовані», – заявив заступник міністра оборони Алківіадіс Стефаніс.

Міжнародна організація з міграції заявила, що уздовж грецько-турецького кордону зібралося вже 13 тисяч осіб. Пізно в суботу автобуси в турецьких містах завантажувалися людьми, що прямували до прикордонної зони, йдеться у повідомленні.

«Вони не тільки не зупиняють їх, але й допомагають їм», – сказав Стефаніс про владу Туреччини і мігрантів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в суботу, що близько 18 тисяч мігрантів перетнули кордон Туреччини з Європою. Він сказав, що Туреччина не буде їх стримувати. Це сталося після загострення ситуації в сирійському Ідлібі.

Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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