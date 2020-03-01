На турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці



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Через ситуацію, що склалася, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас попросив скликати спеціальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу

Грецькі правоохоронці затримали 66 осіб, які прорвалися на територію країни

Після того як Туреччина відкрила свій кордон з ЄС для біженців, Греція намагається завадити їхньому потраплянню на свою територію.

Про це повідомляє DW.

Загалом грецька сторона запобігла чотирьом тисячам нелегальних перетинів кордону, повідомив після кризового засідання уряду країни його речник Стеліос Пецас.

У буферній зоні між двома кордонами в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 людей. За даними грецького уряду, з турецького боку біля пункту пропуску зібралися ще три тисячі мігрантів. Грецькі правоохоронці затримали 66 осіб, які прорвалися на територію країни. Вони змушені були застосувати сльозогінний газ проти мігрантів, які жбурляли в них каміння.

Через ситуацію, що склалася, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас попросив скликати спеціальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Зустріч запланована на 5 березня у Загребі.

Нагадаємо, що 29 лютого Туреччина відкрила кордони з ЄС для мігрантів. Тисячі людей вирушили до кордону пішки.

Туреччина вирішила відкрити кордони після ескалації бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де 33 турецьких солдати загинули внаслідок атак військ режиму Асада та РФ.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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