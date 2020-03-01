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    Події в Україні

    У Севастополі шукають жінку, яка втекла з лікарні під час обстеження на коронавірус

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    Катерину Р. привезли до інфекційної клініки з підозрою на китайську заразу - У Севастополі шукають жінку, яка втекла з лікарні під час обстеження на коронавірус
    Катерину Р. привезли до інфекційної клініки з підозрою на китайську заразу

    Імовірно, жінка втекла до Ростовської області Росії

    У Севастополі, в анексованому Криму, оголосили в розшук жінку, яка втекла з лікарні. Вона перебувала на карантині та мала пройти обстеження на виявлення китайського коронавірусу. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    «У Севастополі жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні – її оголосили в розшук. Катерину Р. привезли до інфекційної клініки з підозрою на китайську заразу. Поки проводили обстеження, дама обмовилася сусідкам по палаті, що збирається в Ростовську область. Туди, мабуть, і втекла, не долікувавшись і нікого не попередивши. Тепер несвідому хвору оголосили в розшук», – йдеться в повідомленні.

    Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив про рішення оголосити максимально високий рівень загрози епідемії коронавірусу. У ВООЗ повідомляють, що за останні 24 години Китай повідомив про 329 випадків Covid-19, це найнижчий показник за місяць. 

    Нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Як повідомлялося, кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 87 тисяч осіб.

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