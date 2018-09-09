У Гройсмана переконують, що з року в рік кількість загиблих у ДТП скорочується



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Перевірка маршрутки

Тотальні перевірки перевізників гальмуються відповідним мораторієм

Статистика свідчить про зменшення абсолютної кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, якщо в 2015 році внаслідок ДТП загинули понад 5 тис. людей, то у 2017 році ця цифра скотилася до приблизно 3,5 тис.

«У першому півріччі цього року ми маємо чергове скорочення смертності десь на 10-15%. Звичайно, ДТП які потрапляють у Facebook, дійсно резонансні, багато людей гине одномоментно, це жахлива картинка, я сам емоційно дуже важко це переживаю», - відзначив урядовець.

Міністр також поінформував, що із квітня цього року його відомство розпочало спільні рейди з Нацполіцією. Після низки ДТП ця робота була посилена.

Омелян скаржиться, що тотальні перевірки перевізників гальмуються відповідним мораторієм.

«Проблема у тому, що в нас досі діє мораторій на перевірки - виїхати на автобази і перевірити самого перевізника ми не маємо права. Це можна робити тільки коли є погоджена, розглянута скарга, процедура ж погодження скарги займає тривалий час. Ми звернулися до Кабміну, щоб цей мораторій скасувати у частині власне перевізників для транспортної інспекції. Я дуже просив і транспортних інспекторів, і Нацполіцію не займатися формальними речами, не чіплятися до наявності чи відсутності бризговиків там чи ще чогось в автомобілі. Ми повинні зачистити ринок від «чорних перевізників» - тобто від людей, які їздять на переобладнаних з вантажних у пасажирські бусах без жодної ліцензії. Нелегали реально підривають ринок, вони демпінгують, гасають по трасах зі швидкістю понад 150 км на годину, а це взагалі не припустимо для мікроавтобусів», - впевнений міністр.

Омелян вважає необхідним прибрати зі сфери міжобласних перевезень мікроавтобуси «Спринтери».

«Не одномоменто по всій Україні, але там, де можуть ходити «Неоплани», повинні ходити «Неоплани» - автобуси на більш ніж 20 посадкових місць. З 1-го січня 2019-го ми плануємо запустити обов’язкові тахографи, пристрої, які будуть зчитувати швидкість транспортного засобу на комерційному транспорті. Плюс - обмеження швидкості максимальної для автобусів – максимум 110 км на годину», - зазначив міністр.