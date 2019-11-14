У грудні Онищенка екстрадують із Іспанії до України, - Ситник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Онищенко наголосив, що рішення про його екстрадицію може бути реалізовано лише за згодою Кабінету міністрів Іспанії Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

Сам Онищенко заявляє, що Ситник бреше

Колишнього нардепа Олександра Онищенка, який переховується від слідства в Іспанії, мають екстрадувати у грудні 2019 року, повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.

«Онищенко повертається, ну, майже повернувся до України. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії - і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем», - сказав Ситник в ефірі 24 каналу.

За словами директора НАБУ, Онищенка екстрадують, найімовірніше, у грудні цього року.

«Є певна орієнтовна дата - це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може статися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію», - пояснив директор бюро.

Також пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) зазначила, що Антикорупційний суд 13 листопада задовольнив два клопотання прокурора про арешт рахунків Онищенка в Естонії та Російській Федерації, які екс-нардеп використав для переказу EUR500 тисяч у вересні 2019 року.

Водночас Онищенко у Facebook спростував інформацію про заморожування його рахунків на суму EUR500 тис. і наголосив, що рішення про його екстрадицію може бути реалізовано лише за згодою Кабінету міністрів Іспанії.

«Ситник заявляє, що я програв суди і екстрадує незабаром. І знову бреше.У рішенні мого суду написано, що мене можуть екстрадувати лише за згодою Кабінету міністрів Іспанії. Суд щодо екстрадиції був у березні 2017 року і три роки Кабмін так нічого і не підписав. У результаті я сам повідомив усім, що написав заяву, що хочу повернутися до України. І суд схвалив і дав мені дозвіл на добровільне повернення. і повернуся я до України... Якщо захочу цього я», - пояснив Онищенко.

Нагадаємо, правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року. Проте напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. Його було оголошено в національний розшук 8 серпня 2016 року.

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 29 осіб. Нині троє перебувають у розшуку. 15 обвинувальних актів стосовно 25 осіб направлено до суду, з них стосовно 11 осіб набув чинності обвинувальний вирок.

У серпні цього року Онищенко розповів, що планує повернутися в Київ і доводити свою невинуватість у суді.



