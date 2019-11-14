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    Хотів купити нового коня: суд арештував пів мільйона євро Онищенка

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    Екснардеп-утікач Олександр Онищенко перевів зі свого російського рахунку в&nbsp;естонський банк 500 тисяч євро за купівлю коня - Хотів купити нового коня: суд арештував пів мільйона євро Онищенка
    Екснардеп-утікач Олександр Онищенко перевів зі свого російського рахунку в естонський банк 500 тисяч євро за купівлю коня

    Естонські правоохоронці заморозили рахунок Онищенка, а САП домоглася арешту 500 тисяч євро через суд

    Вищий антикорупційний суд України арештував 500 тисяч євро на банківському рахунку екснардепа-утікача Олександра Онищенка.

    Про це «Слідство.Інфо» повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    Зазначається, що 20 вересня 2019 року Онищенко перевів зі свого російського рахунку в естонський банк 500 тисяч євро. Гроші були частиною угоди з купівлі коня.

    Повідомляється, що естонські правоохоронці заморозили рахунок Онищенка, а САП домоглася арешту 500 тисяч євро через суд.

    Рішення про арешт ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду.

    Нагадаємо, що Онищенко є фігурантом низки кримінальних проваджень. Зокрема, за версією детективів НАБУ, Онищенко та його соратники продавали газ державного підприємства «Укргазвидобування» через «псевдобіржі», тому держава втратила понад 1,5 мільярда гривень.

    Онищенко втік з України у 2016 році й наразі перебуває в Іспанії. В Україні його офіційно розшукують, однак Інтерпол оголошувати екснардепа в міжнародний розшук відмовився. Сам Онищенко звинувачення заперечує.

    У серпні цього року Онищенко розповів, що планує повернутися в Київ і доводити свою невинуватість у суді.

    гроші Олександр Онищенко арешт САП Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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