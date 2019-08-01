Суд заборонив матері Онищенка виїжджати з Києва - ЗМІ



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Суд обрав запобіжний захід для матері Онищенка

Солом'янський районний суд у четвер обрав запобіжний захід для матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка Інесси Кадирової.

Про це повідомляє ТСН.

«Не виїжджати з Києва і співпрацювати зі слідством. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Солом'янський райсуд для матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 74-річну Інессу Кадирову тиждень тому затримали в аеропорту «Бориспіль», коли жінка прилетіла з Іспанії, де прожила останні кілька років.

Про своє повернення вона повідомила правоохоронців зазделегідь.

Однак, наступного дня через погане самопочуття жінки запобіжний захід обрати не змогли.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У лютому цьому року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій «газовій справі» стосовно народного депутата та фінансового директора.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Того ж року Верховна Рада позбавила народного депутата імунітету.

Сам Онищенко каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.