Президент звільнив уповноваженого з прав дитини Кулебу



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Дмитро Кулеба

Кулебу було призначено уповноваженим президента з прав дитини у 2014 році

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

«Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади уповноваженого президента України з прав дитини», - йдеться в указі №290/2019, розміщеному на сайті президента.

Кулебу було призначено уповноваженим президента з прав дитини указом президента Порошенка 18 грудня 2014 року.

Нагадаємо, 17 травня Порошенко також звільнив двох своїх радників від виконання обов'язків.

Раніше «Главком» повідомляв, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Крім того, 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку. Причиною відставки він назвав припинення повноважень президента Петра Порошенка.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Він зазначив, що написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить його Верховній раді і новому президентові.