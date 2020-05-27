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    У Грузії зробили заяву щодо стратегічного партнерства з Україною

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    Давид Залкаліані повідомив, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі - У Грузії зробили заяву щодо стратегічного партнерства з Україною
    Давид Залкаліані повідомив, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі
    Фото: facebook.com / David Zalkaliani

    У Грузії розповіли, коли повернуть посла у Київ

    Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані зробив заяву щодо стратегічного партнерства з Україною після призначення колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі в Нацраду з реформ в Україні. Залкаліані також розповів, коли повернуть посла в Київ.

    Про це повідомляє агентство Грузія Online.

    За словами Залкаліані, Грузія не планує переглядати стратегічне партнерство з Україною через призначення Саакашвілі. Однак, як наголосив глава грузинського МЗС, це призначення створило деякі проблеми, які необхідно серйозно обговорити з послом.

    «У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ - це переглядатися не буде», - заявив він.

    Також Залкаліані повідомив, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі.

    Як повідомлялось, Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин.

    Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

    У той же час президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.

    Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

    МЗС Київ міністр Михайло Саакашвілі Грузія ГУАМ президент окупація
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