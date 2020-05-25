Призначення Саакашвілі: Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин



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У МЗС Грузії наголосили, що відкликання посла не означає розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства

Тбілісі чекає від Києва кроків для нормалізації відносин

Грузія чекає від України кроків для нормалізації відносин після призначення Михайла Саакашвілі до Нацради реформ. Після цього буде прийнято рішення про повернення посла.

Про це повідомляє грузинське видання interpressnews.

Повідомляється, що сьогодні посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе прибув на перші консультації до МЗС Грузії після відкликання з Києва. У відомстві підкреслили, що відкликання посла не означає розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства.

У той же час грузинська сторона висунула умову для нормалізації відносин.

«Ми будемо стежити за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить український уряд в плані нормалізації відносин з Грузією, тоді буде прийнято рішення про дату повернення посла до України», - заявили в МЗС Грузії.

Нагадаємо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. У них заявили, що Україна призначила на посаду людини, яка засуджена і розшукується в Грузії.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

У той же час президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.