У харківській книгарні зірвали лекцію про секс-меншини

За 15 хвилин до початку заходу в книгарню ввійшли приблизно 15 чоловіків і заявили, що акція завершується

Невідомі ввечері 13 лютого зірвали проведення лекції активістки громадської організації «Харківське жіноче об'єднання «Сфера» на тему «ЛГБТ+рух в Україні й світі» і дискусію на цю тему в книгарні «Книгарня Є» на вул. Сумській, 3 у Харкові. Про це йдеться в заяві організаторів акції. [READ_MORE] З



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За 15 хвилин до початку заходу в книгарню ввійшли приблизно 15 чоловіків і заявили, що акція завершується

Невідомі ввечері 13 лютого зірвали проведення лекції активістки громадської організації «Харківське жіноче об'єднання «Сфера» на тему «ЛГБТ+рух в Україні й світі» і дискусію на цю тему в книгарні «Книгарня Є» на вул. Сумській, 3 у Харкові. Про це йдеться в заяві організаторів акції.

З їхніх слів, за 15 хвилин до початку заходу в книгарню ввійшли приблизно 15 чоловіків і заявили, що акція завершується.

«Серед аргументів чоловіків звучало: «у прифронтовому місті не може обговорюватися гомосексуалізм», «ми поважаємо книгарню й вважаємо неприйнятною пропаганду гомосексуалізму в такому місці» і «ми прийшли вибирати книги й маємо право тут перебувати, а цей захід нам заважає», - сказано в заяві.

Організатори акції наголосили, що захід проводився за ініціативою книгарні, де регулярно проходять просвітницькі акції.

«Нам невідомі випадки, коли на яких би то не було інших подіях відвідувачі книгарні обурювалися, що захід їм заважає», - стверджують автори заяви.

За твердженням організаторів акції, співробітники поліції, що прибули за викликом на місце події, відмовилися забезпечити проведення заходу й запропонували відвідувачам заходу розійтися, щоб не провокувати опонентів.

«Не маючи можливості гарантувати безпеку учасникам і учасницям заходу, ми були змушені передчасно завершити зустріч», - йдеться в заяві.

У секторі прес-служби Управління патрульної поліції Харківської області журналістам повідомили, що виклик із приводу конфлікту на вул. Сумській, 3 патрульні отримали близько 19:20.

«Порушень громадського порядку не відбувалося, конфлікт урегульовано, з письмовими заявами й поясненнями до патрульних ніхто не звертався», - сказано в інформації сектору прес-служби.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції області це підтвердили.