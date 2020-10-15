«Євросолідарність» виграла апеляцію щодо реєстрації кандидатів на виборах у Кременчуці



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11 жовтня «Європейська солідарність» виграла суд в першій інстанції, сьогодні здобула перемогу в апеляційному суді

Нардеп Княжицький заявив, що «Європейська солідарність» виграла апеляційний суд у кременчуцької мафії»

«Європейська солідарність» в судовому порядку захистила реєстрацію кандидатів від партії до Кременчуцької міської ради. Про це стало відомо після засідання Харківського апеляційного суду, який розглядав позов представниці «Слуги народу» про оскарження реєстрації кандидатів від опозиційної політичної сили.

Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз наголосила, що спроби не допустити до виборів партію в Кременчуці є марними, адже «ЄС» діє в рамках українського законодавства. Про це йдеться в повідомленні політсили.

«Сподіваюся, що це буде останнє рішення, тому що всі намагання спочатку членів ТВК, потім представників провладної «Слуги народу» заблокувати реєстрацію списку наших кандидатів у Кременчуці зруйновані. Вони ні до чого не призводять, лише витрачаються ресурси, необхідні для виборчої кампанії позиції на те, щоб перебувати в судах як першої інстанції, так і апеляційної», – зазначила вона.

«Якщо б партія «Слуги народу» в Полтавській області витрачала свої фізичні, моральні та інтелектуальні здібності не на те, щоб перешкоджати «Європейській солідарності» вести виборчу кампанію, а на свою виборчу кампанію, вони б досягли набагато кращого результату», – додала народна депутатка.

Народний депутат Микола Княжицький підкреслив: «Європейська солідарність» виграла апеляційний суд у кременчуцької мафії. Вже четвертий. Вони намагаються зловживати правосуддям, але марно. Ми переможемо».

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від «ЄС».

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Попри це, Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску «Європейської солідарності» на вибори у міськраду і провела жеребкування партій без участі «ЄС».

8 жовтня «Європейська солідарність» звернулася до ЦВК з вимогою розпустити ТВК у Кременчуці через грубі порушення закону, сформувати новий склад комісії і зареєструвати кандидатів від «ЄС».

Кременчуцька ТВК була змушена виконати рішення судів і зареєструвати список «Європейської солідарності». Однак це рішення оскаржила представниця партії Зеленського.

11 жовтня «Європейська солідарність» виграла суд в першій інстанції, сьогодні здобула перемогу в апеляційному суді.