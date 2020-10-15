Нардеп від «Слуги народу» публічно погрожує журналісту, який розслідував його діяльність (фото)



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Така поведінка нардепа може бути пов’язана з тим, що нещодавно Бігус оприлюднив розслідування про Дубінського

Дубінський обіцяє журналісту Бігусу «безсонні ночі»

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський публічно погрожує журналісту-розслідувачу Денису Бігусу. Погрози нардеп пише просто на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Дубінський методично натякає на проблеми, які будуть у Дениса Бігуса.

«Денис Бігус, рогуль, спиш?», – написав нардеп 14 жовтня о 21 години вечора.

Дубінський пише в бік журналіста

А вже, сьогодні, 15 жовтня Дубінський знову написав на адресу журналіста: «Денис Бігус, рогуль, ти виспався? Поспи краще днем. Скоро знову безсонні ночі».

Нардеп знову написав в бік Дениса Бігуса

Нагадаємо, що така поведінка нардепа може бути пов’язана з тим, що нещодавно Бігус оприлюднив розслідування про Дубінського.

Журналісти Bihus.info оприлюднили переписку Дубінського з Ольгою Семченко, главою медіахолдингу «Вести» і громадянською дружиною міністра доходів і зборів Олександра Клименка в уряді Януковича-Азарова. Дубінський, за даними журналістів, на замовлення команди Януковича розписав план «чорної» кампанії проти Ревоюлюціїї гідності, який, крім іншого, передбачав відомий фейк «про повій на Майдані», а також поширення негативної інформації про одного з лідерів Майдану Віталія Кличка. Так, за сценарієм Дубінського було знято постановочний відеоролик за участі повій, які розповідали про те, що надають секс-послуги учасникам Євромайдану, зокрема членам партії «Удар».

Нагадаємо, 16 липня 2020 року на з'їзді партії «Слуга народу» за участі президента та вищих керівників країни Дубінський запропонував використовувати кримінальні справи проти оточення Кличка на місцевих виборах. Він зазначив: якщо «Слуга народу» діятиме однією командою, Кличко «попливе» і «не доживе до виборів». Перед цим нардеп додав: якщо він «чимось або кимось займається», то робить це, «поки людина не помре».