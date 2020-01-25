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    Новини

    Центральну станцію метро у Києві знову «замінували»

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    Центральну станцію метро у Києві знову «замінували»

    Надійшов анонімний дзвінок про мінування

    Станцію «Хрещатик» зранку 25 січня зачинено на вхід та вихід, також не працює пересадка. Про це повідомляє прес-служба «Київського метрополітену».

    Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

    Нагадаємо, у Києві у п’ятницю ввечері, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв’язку з цим тимчасово були закриті станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» і «Театральна».

    Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Згодом «підземка» відновила роботу у штатному режимі.
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    Як повідомлялося, у Києві відкрили всі станції метро. Вибухівку не знайшли.

    Нагадаємо, 10 січня, у центрі Києва через загрозу вибуху закрили дві станції метро.

    Київ метро замінування Хрещатик
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