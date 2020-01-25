Центральну станцію метро у Києві знову «замінували»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надійшов анонімний дзвінок про мінування

Станцію «Хрещатик» зранку 25 січня зачинено на вхід та вихід, також не працює пересадка. Про це повідомляє прес-служба «Київського метрополітену».

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, у Києві у п’ятницю ввечері, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв’язку з цим тимчасово були закриті станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» і «Театральна».

Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Згодом «підземка» відновила роботу у штатному режимі.

Як повідомлялося, у Києві відкрили всі станції метро. Вибухівку не знайшли.

Нагадаємо, 10 січня, у центрі Києва через загрозу вибуху закрили дві станції метро.