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    Події в Україні

    У Харкові внаслідок вибуху гранати у квартирі загинув чоловік

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    Квартира загиблого після вибуху - У Харкові внаслідок вибуху гранати у квартирі загинув чоловік
    Квартира загиблого після вибуху
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські попередньо встановили, що напередодні чоловік висловлював наміри покінчити життя самогубством

    У Харкові в неділю, 26 січня, в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

    Зазначається, що інших постраждалих в результаті вибуху немає.

    «За висновком фахівців, у будинку стався вибух гранати РГД-5, в результаті чого загинув мешканець квартири. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні чоловік висловлював наміри покінчити життя самогубством», - йдеться в повідомленні.

    Поліція збирається відкрити кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

    Нагадаємо, вночі 26 січня у Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет: загинула людина.

    Раніше повідомлялося, у Харкові 31-річний місцевий мешканець зателефонував до поліції та заявив, що в нього є граната, яку він має намір підірвати у приватному підприємстві.

    Нагадаємо, дві людини загинули 19 січня від вибуху гранати в Лежині Запорізького району Запорізької області. На місці трагедії поліція вилучила металеві уламки корпусу ручної осколкової гранати «Ф-1» і важіль детонатора.

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