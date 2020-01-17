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    У Харкові ДБР затримало прокурора за підозрою в отриманні $3,5 тис. хабара (фото)

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    У Харкові ДБР затримало прокурора за підозрою в отриманні $3,5 тис. хабара (фото)
    Фото: ДБР

    Прокурор нібито одержав гроші від громадянина за власну позицію в судових дебатах, щодо призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі за завдання тяжких тілесних ушкоджень

    Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур м. Харкова під час одержання  ним неправомірної вигоди у сумі 3,5 тисячі доларів США (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, прокурор вимагав та одержав від громадянина хабар в сумі $3,5 тис. за власну позицію в судових дебатах, щодо призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Під час одержання «винагороди» прокурора затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У Харкові ДБР затримало прокурора за підозрою в отриманні $3,5 тис. хабара (фото)
    У Харкові ДБР затримало прокурора за підозрою в отриманні $3,5 тис. хабара (фото)
    У Харкові ДБР затримало прокурора за підозрою в отриманні $3,5 тис. хабара (фото)
    Фото: ДБР

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне управління по боротьбі  з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України.

    На даний час тривають першочергові слідчі дії.

    У разі доведення вини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

     

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