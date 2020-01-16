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    Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробку документів та зв'язки з партією Медведчука - ЗМІ

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    Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер - Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробку документів та зв'язки з партією Медведчука - ЗМІ
    Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер

    Харківський голова ОДА Олексій Кучер фігурує у кримінальному провадженні за статтею «Службове підроблення»

    Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер може позбутися посади через підробку службових документів - за даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

    Про це повідомляє видання «Depo.Харків».

    Приводом для втручання ДБР стала нібито підробка офіційних документів з боку Олексія Кучера. У листопаді на сайті ОДА двічі було опубліковано постанову про вступ на посаду її нового керівника. У документів однаковий номер, при цьому - різні дати.

    Журналісти також зазначають, що 7 листопада Кучер публічно виконував обов'язки голови ОДА, не маючи на це підстав. Зокрема, він провів міжнародну зустріч з генеральним консулом Німеччини Штефаном Кайлем. У цей момент він був народним депутатом України: згідно із законом, останнім заборонено обіймати посади державних службовців. Зрозумівши, що розпорядження про вступ на посаду голови ОДА від 7 листопада суперечить законодавству (за статтями ст.12 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», ст. 3 ЗУ «Про статус народного депутата»), Кучер змінив дату свого офіційного призначення.

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    Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробку документів та зв'язки з партією Медведчука - ЗМІ
    Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробку документів та зв'язки з партією Медведчука - ЗМІ
    Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробку документів та зв'язки з партією Медведчука - ЗМІ
    Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробку документів та зв'язки з партією Медведчука - ЗМІ

    Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження 20 листопада 2019 року. До Єдиного реєстру досудових розслідувань дані були внесені 12 грудня.

    Кучеру інкримінують порушення ч. 1 ст. 366 КК України - це стаття про дачу завідомо неправдивих відомостей та видачі неправдивих документів, їх підробку. Якщо вина губернатора Харківської області буде доведена, йому загрожує тюремний термін до 3 років, заборона займати державні посади на цей же термін і грошове стягнення розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів.

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    Це не перший публічний скандал, пов'язаний з молодим губернатором. Раніше спливли подробиці його домовленостей про співпрацю з партією «Опозиційна платформа - За життя», особисто главою партійного осередку в області Ігорем Райніним і відомим харківським бізнесменом, власником ринку Барабашово Олександром Фельдманом. Журналісти пишуть, що Олексій Кучер допомагає останньому уникнути будівництва нової дороги через ринок Барабашово. На думку авторів статті, союз «зеленого» губернатора з опозиційними політиками негативно сприйняли в Офісі президента України.

     

    Харків документи чиновник скандал Державне бюро розслідувань Опозиційна платформа — За життя
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