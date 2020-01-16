Голова Харківської ОДА потрапив у скандал через підробку документів та зв'язки з партією Медведчука - ЗМІ документ



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Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер

Харківський голова ОДА Олексій Кучер фігурує у кримінальному провадженні за статтею «Службове підроблення»

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер може позбутися посади через підробку службових документів - за даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Про це повідомляє видання «Depo.Харків».

Приводом для втручання ДБР стала нібито підробка офіційних документів з боку Олексія Кучера. У листопаді на сайті ОДА двічі було опубліковано постанову про вступ на посаду її нового керівника. У документів однаковий номер, при цьому - різні дати.

Журналісти також зазначають, що 7 листопада Кучер публічно виконував обов'язки голови ОДА, не маючи на це підстав. Зокрема, він провів міжнародну зустріч з генеральним консулом Німеччини Штефаном Кайлем. У цей момент він був народним депутатом України: згідно із законом, останнім заборонено обіймати посади державних службовців. Зрозумівши, що розпорядження про вступ на посаду голови ОДА від 7 листопада суперечить законодавству (за статтями ст.12 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», ст. 3 ЗУ «Про статус народного депутата»), Кучер змінив дату свого офіційного призначення.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження 20 листопада 2019 року. До Єдиного реєстру досудових розслідувань дані були внесені 12 грудня.

Кучеру інкримінують порушення ч. 1 ст. 366 КК України - це стаття про дачу завідомо неправдивих відомостей та видачі неправдивих документів, їх підробку. Якщо вина губернатора Харківської області буде доведена, йому загрожує тюремний термін до 3 років, заборона займати державні посади на цей же термін і грошове стягнення розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів.

Це не перший публічний скандал, пов'язаний з молодим губернатором. Раніше спливли подробиці його домовленостей про співпрацю з партією «Опозиційна платформа - За життя», особисто главою партійного осередку в області Ігорем Райніним і відомим харківським бізнесменом, власником ринку Барабашово Олександром Фельдманом. Журналісти пишуть, що Олексій Кучер допомагає останньому уникнути будівництва нової дороги через ринок Барабашово. На думку авторів статті, союз «зеленого» губернатора з опозиційними політиками негативно сприйняли в Офісі президента України.