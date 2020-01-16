ДБР відкрило справу про можливе розголошення даних Трубою і начальником пресслужби Білоусенком



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Раніше в суд надійшла скарга на бездіяльність Державного бюро розслідувань з розслідування можливого правопорушення Труби і Білоусенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування колишнім директором ДБР Романом Трубою і начальником пресслужби бюро Максимом Білоусенком. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь ДБР.

«За фактами, вказаними у вашому запиті, слідчими Державного бюро розслідувань на виконання постанови Шевченківського районного суду міста Києва від 02.10.2019 ... до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості і розпочато кримінальне провадження», - сказано в ньому.

Раніше в суд надійшла скарга на бездіяльність ДБР з розслідування можливого правопорушення Труби і Білоусенка.

Заявниця повідомила, що 17 вересня звернулася в ДБР про вчинення тодішнім в.о. начальника відділу з роботи з громадськістю та ЗМІ Держбюро, вже колишнім директором бюро та іншими співробітниками ДБР кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування) Кримінального кодексу, але їй відмовили у відкритті кримінального провадження.

Разом з тим на початку жовтня суд задовольнив її скаргу і зобов'язав ДБР завести справу на Трубу і Білоусенка.

Як повідомлялось, раніше Труба заявив, що ні він, ні слідчі бюро не причетні до витоку інформації у справах.