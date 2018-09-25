У Харкові депутата підозрюють у земельних оборудках на 400 млн гривень



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Ілюстративне фото Земельні оборудки

Після оголошення підозри 50-річний фігурант кримінального провадження виїхав до Росії

Депутату Харківської обласної ради оголосили про підозру у рамках справи про незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

«Слідче управління прокуратури Харківської області проводить досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом», – сказано у повідомленні.

У рамках кримінального провадження оголосили про підозру 50-річному депутату Харківської облради. За попередніми даними, він став одним зі співзасновників обслуговуючого кооперативу, до статутних документів якого внесли недостовірні відомості про мету створення.

«На папері» обслуговуючий кооператив мав «забезпечити житлом (будівництво житла) членів кооперативу». Насправді землю, яку абсолютно безкоштовно отримали кооперативники від Харківської міськради, розділили на ділянки по 0,2 га та розпродали під приватну забудову. Збитки громаді склали понад 400 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Після оголошення підозри фігурант кримінального провадження виїхав до Росії. У зв’язку з цим прокуратура Харківщини направила повний пакет документів для звернення до Інтерполу з метою оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. Наразі досудове розслідування триває.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що з-поміж 155 кримінальних проваджень, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт, у 49 провадженнях навіть не відбулося підготовче засідання, на якому справу мають призначити до розгляду по суті.