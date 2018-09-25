В ГПУ повідомили, як проходить розслідування вибухів «Молота»



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Внаслідок вибуху 23 вересня два військовослужбовця отримали тілесні ушкодження

Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області.

Про це 25 вересня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб», - говориться у повідомленні.

Встановлено, що 23 вересня близько 21:00 на позиціях однієї з військових частин на території Донецької області відбувся вибух міни у каналі ствола міномета. Внаслідок вибуху два військовослужбовця отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

«У провадженні працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Донецького гарнізону та слідчо-оперативна група Бахмуцького відділу поліції ГУ НП в Донецькій області. Вже проведено огляд місця події, вилучено необхідні речі, предмети та документи, проводиться комплекс інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на детальне з’ясування усіх обставин вибуху», - заявили в ГПУ.

Зазначається, що одночасно вирішується питання про призначення до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної та вибухотехнічної експертизи.

«Також у КНДІСЕ на завершальному етапі проведення знаходиться експертиза за фактом вибуху міномета на території 233 Рівненського загальновійськового полігону, котрий мав місце 6 липня», - додали в Генпрокуратурі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 414 КК України здійснюється слідчими Бахмуцького відділу поліції ГУНП в Донецькій області, нагляд у формі процесуального керівництва – прокурорами військової прокуратури гарнізону.

Нагадаємо, 25 вересня у соцмережі з’явилася інформація про те, що у військовій частині ЗСУ вибухнув ще один міномет «Молот». Пізніше в штабі ООС повідомили подробиці інциденту і назвали попередні причини вибуху міномета.

У липні внаслідок вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, дев’ятеро постраждали.