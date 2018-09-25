Майже 50 проваджень, скерованих до суду НАБУ та САП, не розглядаються графіка



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З-поміж 155 кримінальних проваджень, у яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт, у 49 провадженнях навіть не відбулося підготовче засідання

З-поміж 155 кримінальних проваджень, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт, у 49 провадженнях навіть не відбулося підготовче засідання, на якому справу мають призначити до розгляду по суті. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

«Деякі зі справ перебувають у канцеляріях судів понад 1,5 року. Зокрема, в об’єднаному провадженні за фактом завдання збитків «Державній продовольчо-зерновій корпорації України» з грудня 2016 року не може відбутися засідання з причин неявки учасників процесу, проблем з визначенням підсудності, або відводу колегії суддів», - зазначається у повідомленні.

Понад 22 місяці – з листопада 2016 року – не може розпочатися розгляд справи за обвинуваченням працівників прокуратури Тернопільської області (так звана «справа тернопільських прокурорів»).

З понад півтори сотні справ НАБУ та САП, лише у 33 є судові рішення, причому лише у двох справах було винесено вирок, пов’язаний з позбавленням волі: трьох осіб засуджено до реального покарання.

У НАБУ вказують, що часто затягування розгляду обумовлено об’єктивними причинами: брак суддів, надмірна завантаженість, неможливість сформувати колегію через відсутність професійного досвіду у членів колегії тощо.

Однак у відомстві зауважили, що за відсутності вироків у справах стосовно топ-корупції, у дохід держави не можуть бути повернуті арештовані під час розслідування кошти та майно.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що сімом підозрюваним в заволодінні 247 мільйонами гривень державного підприємства «Адміністрація морських портів України» вручили обвинувальний акт. НАБУ повідомило про завершення розслідування ще у квітні.