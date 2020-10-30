У лісі на Київщині знайшли закопане тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти (фото, відео)

Вбивці поклали тіло до сумки для надувного човна і закопали в лісі

Чоловіка жорстоко вбили двоє осіб, а тіло закопали у лісі

Поліція Київщини розкрила умисне вбивство жителя міста Бородянка, який вважався зниклим безвісти. Пошуки безвісти зниклого чоловіка тривали упродовж чотирьох діб.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що кілька днів тому компанія чоловіків, серед яких був 44-річний житель Бородянки, відпочивала упродовж ночі. Потім цей чоловік, маючи намір продовжити своє дозвілля, приєднався до іншої компанії малознайомих людей.

У наметі, на березі однієї з водойм, між ними виникла словесна перепалка, почали ображати один одного нецензурною лайкою. Конфлікт переріс у бійку, під час якої двоє товаришів щосили наносили удари потерпілому.

Після того, як нападники зрозуміли, що їхній знайомий вже не дихає - поклали його до сумки для надувного човна, затягнули валізу вглиб лісу, закопали.

Працівники поліції затримали зловмисників на території Бородянського району. Ними виявилися місцеві жителі: 33-річний чоловік, який влітку звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнового злочину, та 30-річний товариш.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за скоєння вбивства. Правоохоронці до суду звернулись з клопотанням про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.