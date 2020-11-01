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    Побутова сварка: на Полтавщині чоловік по-звірячому вбив приятеля

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    Ймовірно, між загиблим та його приятелем виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав ножові поранення - Побутова сварка: на Полтавщині чоловік по-звірячому вбив приятеля
    Ймовірно, між загиблим та його приятелем виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав ножові поранення

    Між загиблим та 27-річним мешканцем оселі виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав ножові поранення, від яких помер

    У Кременчуці 30-річного чоловіка під час банальної сварки безжально вбив приятель, інформує Магнолія-ТВ.

    Інформація про виявлення чоловіка з ножовими пораненнями в одній із квартир Кременчука надійшла до правоохоронців від місцевих мешканців та медиків близько 9-ої години ранку, розповіли у пресслужбі поліції Полтавської області.

    На місце події одразу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. У вказаній громадянами квартирі поліцейські виявили 30-річного чоловіка без ознак життя, зі слідами насильства.

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    Особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, затримано

    За попередньою версією слідства, ймовірно, між загиблим та 27-річним мешканцем оселі виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав ножові поранення, від яких помер.

    Іван Жук, начальник Кременчуцького відділу поліції, повідомив: «За фактом умисного вбивства слідчим поліції Кременчука відкрито кримінальне провадження . Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії».

    Національна поліція України кримінал вбивство смерть Полтавщина
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