Побутова сварка: на Полтавщині чоловік по-звірячому вбив приятеля

Ймовірно, між загиблим та його приятелем виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав ножові поранення

Між загиблим та 27-річним мешканцем оселі виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав ножові поранення, від яких помер

У Кременчуці 30-річного чоловіка під час банальної сварки безжально вбив приятель, інформує Магнолія-ТВ.

Інформація про виявлення чоловіка з ножовими пораненнями в одній із квартир Кременчука надійшла до правоохоронців від місцевих мешканців та медиків близько 9-ої години ранку, розповіли у пресслужбі поліції Полтавської області.

На місце події одразу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. У вказаній громадянами квартирі поліцейські виявили 30-річного чоловіка без ознак життя, зі слідами насильства.

Особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, затримано

За попередньою версією слідства, ймовірно, між загиблим та 27-річним мешканцем оселі виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав ножові поранення, від яких помер.

Іван Жук, начальник Кременчуцького відділу поліції, повідомив: «За фактом умисного вбивства слідчим поліції Кременчука відкрито кримінальне провадження . Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії».