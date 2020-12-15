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    У Харкові фейковий колл-центр видурив мільйони гривень у клієнтів банків

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    <span>Всього до діяльності колцентрів було залучено понад 100 осіб&nbsp;</span> - У Харкові фейковий колл-центр видурив мільйони гривень у клієнтів банків
    Всього до діяльності колцентрів було залучено понад 100 осіб 
    Фото: Нацполіція

    «Оператори» дзвонили клієнтам банків, видавали себе за менеджерів і отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до рахунків

    Харківські поліцейські викрили «колл-центри», за допомогою яких шахраї виманювали гроші у клієнтів банків. Зловмисників було більше сотні, за місяць вони отримували прибуток понад сім мільйонів гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Харківські слідчі та оперативники Нацполіції встановили, що з червня по грудень 2020 року зловмисники організували у Харкові три «колл-центри». «Оператори» дзвонили клієнтам банків, видавали себе за менеджерів і отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до рахунків. Потім переводили кошти на рахунки членів групи, а після цього - на територію держави-агресора. Далі гроші у формі криптовалюти поверталися в Україну.

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    У Харкові фейковий колл-центр видурив мільйони гривень у клієнтів банків
    У Харкові фейковий колл-центр видурив мільйони гривень у клієнтів банків
    У Харкові фейковий колл-центр видурив мільйони гривень у клієнтів банків
    У Харкові фейковий колл-центр видурив мільйони гривень у клієнтів банків
    У Харкові фейковий колл-центр видурив мільйони гривень у клієнтів банків

    Для цієї діяльності зловмисники знайшли офіс, придбали комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, наймали адміністраторів, операторів та програмістів. У групі було поставлено "плани" з ошукування громадян. Для роботи використовували базу одного з банків на території України, заснованих державою-агресором.

    14 грудня правоохоронці провели 14 одночасних обшуків у «коллцентрах» та вдома у організаторів і учасників схеми. Вилучено комп’ютерну техніку, документи, засоби зв’язку, банківські картки та 140 тисяч гривень.

    Після завершення слідства дії зловмисників можуть перекваліфікувати на злочин, вчинений організованою групою.

    Теги: Харків шахрайство банки гроші документи поліція злочин
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