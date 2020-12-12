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    Суспільство

    МВС: екскомандира харківського «Беркуту», якого поновили через суд, вже звільнили

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    <p>Віктора Шаповалова обвинувачували у злочинах проти активістів Майдану</p> - МВС: екскомандира харківського «Беркуту», якого поновили через суд, вже звільнили

    Віктора Шаповалова обвинувачували у злочинах проти активістів Майдану

    Фото: graty.me

    Обвинувачений в розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд поновився на посаді в МВС

    Колишнього командира харківського «Беркуту» Віктора Шаповалова, якого поновили за рішенням Харківського окружного адмінсуду, звільнили з лав МВС.

    Про це «Укрінформу» повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

    «Так (Шаповалова звільнили, – ред.). Він відновився у підрозділі, якого немає. Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили – йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує», – сказав Шевченко.

    Раніше у МВС пообіцяли, що ексберкутівець Шаповалов не служитиме в поліції.

    Нагадаємо, 3 жовтня 2016 року екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

    Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.

    За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств майданівців.

    Самого Шаповалова обвинувачували в перевищенні службових повноважень.

    Він перебував під арештом у 2015-2019 роках, коли його звільнили з-під варти за «законом Савченко» (один день тримання під арештом зараховувався за два дні в ув’язненні).

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      Теги: Харків Національна поліція України МВС суд Небесна сотня (Євромайдан) Беркут звільнення
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