МВС: екскомандира харківського «Беркуту», якого поновили через суд, вже звільнили

Обвинувачений в розстрілах на Майдані ексберкутівець через суд поновився на посаді в МВС

Колишнього командира харківського «Беркуту» Віктора Шаповалова, якого поновили за рішенням Харківського окружного адмінсуду, звільнили з лав МВС.

Про це «Укрінформу» повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

«Так (Шаповалова звільнили, – ред.). Він відновився у підрозділі, якого немає. Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили – йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує», – сказав Шевченко.

Раніше у МВС пообіцяли, що ексберкутівець Шаповалов не служитиме в поліції.

Нагадаємо, 3 жовтня 2016 року екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.

За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств майданівців.

Самого Шаповалова обвинувачували в перевищенні службових повноважень.

Він перебував під арештом у 2015-2019 роках, коли його звільнили з-під варти за «законом Савченко» (один день тримання під арештом зараховувався за два дні в ув’язненні).